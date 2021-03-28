Довибори до Ради на двох округах відбуваються спокійно, є дрібні порушення, - ОПОРА

Виборчий процес у Донецькій та Івано-Франківській областях станом на 12:00 відбувається в спокійному режимі, значних порушень не зафіксовано.

Про це під час включення з виборчих дільниць повідомили спостерігачі Громадянської мережі "ОПОРА" Наталія Боровська та Іван Маруняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 50-му окрузі (Донецька область) станом на 8:00 відкрилися вчасно всі 113 виборчих дільниць, однак, якщо говорити про дотримання протиепідемічних вимог, то слід зазначити, що не на всіх виборчих дільницях їх дотримуються. Зокрема, частина членів виборчих комісій... невчасно і неправильно надягають маски. Що стосується самих виборців, то їм постійно нагадують надягати маски, і є випадки, коли виборці приходять без масок", - розповіла Боровська.

За її словами, температурний скринінг проводиться на всіх виборчих дільницях.

Вона також повідомила, що були зафіксовані певні процедурні порушення: "На окремих виборчих дільницях не вівся протокол вранішнього засідання або під час опломбування скриньок не вкидались контрольні листки з печаткою".

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Серед інших порушень спостерігачка вказала на незадовільне матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць та наявність у виборців у день голосування значної кількості агітаційної продукції.

Боровська зазначила, що на виборчих дільницях присутні спостерігачі, довірені особи кандидатів у депутати, зареєстровані кандидати вже приходять голосувати разом з родинами.

За її оцінкою, виборчі комісії укомплектовані на достатньому рівні. "Від того, як організована робота на конкретній дільниці, багато в чому залежить, наскільки злагоджено та згідно із законом вони працюють. За наявною інформацією, критичної ситуації ніде немає", - сказала Боровська, додавши, що наразі явка досить низька.

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Також її колега Іван Маруняк зазначив, що на Івано-Франківщині майже всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, крім однієї, де була затримка на пів години. Серед порушень на 87-му окрузі, за його даними, зафіксовано видачу бюлетеня виборцю на підставі водійського посвідчення замість паспорта, а також спостерігаються дві мобілізаційні кампанії, аби підвищити явку виборців – створення фотозон біля дільниць та кампанія "Голосуй, не ігноруй", під час якої за фото біля дільниці виборцям обіцяють світшоти з гаслом одного з кандидатів.

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Поліцейські Івано-Франківської області станом на 13:00 зареєстрували 7 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства, повідомляє обласна поліція.

"Порушення виявлені у Надвірнянському районі (4), Богородчанській ОТГ (2) та Яремчанській ОТГ (1)", - зазначають у відомстві.

У поліції наголосили, що за всіма фактами проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію кожній із подій.

Окрім того, Маруняк зауважив, що всі дільничні комісії забезпечені антисептичними засобами, проводиться температурний скринінг, маскового режиму дотримуються. Водночас усунути всі друковані агітаційні матеріали органам місцевого врядування не вдалося.