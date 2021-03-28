У Києві прорвало теплотрасу - 133 будинки залишилися без тепла

Через прорив магістрального трубопроводу на вулиці Рибальська в Києві теплопостачання тимчасово призупинено для 133 будинків. Роботи з усунення аварії тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Як відзначили в пресслужбі, прорив стався в неділю, 28 березня о 13:50 на вул. Рибальській, 13.

"Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП "Київтеплоенерго".

Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків.

Трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без гарячої води й опалення