У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму

Депутат Державної думи РФ від "Єдиної Росії" Михайло Шеремет закликав порушити кримінальне првадження і оголосити в розшук віцепрем'єра України Олексія Резнікова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", Шеремет стверджує, що за висловлювання про виселення громадян Росії з Криму після його "деокупації", Резніков має бути покараний.



"Заяви подібних персонажів у відношенні російської території обурливі і не повинні залишитися безкарними. Проти таких громадян необхідно запровадити санкції. Закликаю також слідчі органи дати оцінку словами Резнікова на предмет загрози життю громадянам Російської Федерації. Щодо Резнікова необхідно порушити кримінальне провадження, а самого його оголосити в розшук", - заявив Шеремет.

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