Новини

У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму

23 647162
У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму
Депутат Державної думи РФ від "Єдиної Росії" Михайло Шеремет закликав порушити кримінальне првадження і оголосити в розшук віцепрем'єра України Олексія Резнікова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", Шеремет стверджує, що за висловлювання про виселення громадян Росії з Криму після його "деокупації", Резніков має бути покараний.


"Заяви подібних персонажів у відношенні російської території обурливі і не повинні залишитися безкарними. Проти таких громадян необхідно запровадити санкції. Закликаю також слідчі органи дати оцінку словами Резнікова на предмет загрози життю громадянам Російської Федерації. Щодо  Резнікова необхідно порушити кримінальне провадження, а самого його оголосити в розшук", - заявив Шеремет.

Також читайте: На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Елена Саховская 1bab7fcd
    Возвращение скота на родные пастбища Сибирщины- это "угроза жизни"???
  • Senator S 01a656ec
    300 000 крымских татар вывезены были почти за 24 часа в 1944 году.Крысы Мавзолейные,Бог таких вещей не простит,будете кровью жрать друг друга и вам никто не поможет..даже Кадыров...
  • Senator S 01a656ec
    Вчера Сергей Шойгу засекретил любую информацию о 2 Мировой войне...ранее Путлер сделал тоже самое по трем Архивам КГБ ссср...Крысы Мавзолейные,а вы точно с Гитлером воевали?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини