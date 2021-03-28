29 березня у Кам'янець-Подільському прощатимуться із загиблим під Шумами підполковником Сергієм Ковалем

У понеділок, 29 березня, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області в клубі військової частини А2641 (колишній будинок офіцерів) з 9:00 до 11:00 відбудеться церемонія прощання з Сергієм Ковалем, 1977 р.н., підполковником, командиром загону пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв 143-го центру розмінування, який загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області від смертельних поранень, завданих під час обстрілу позицій ЗСУ терористами з мінометів і стрілецької зброї.