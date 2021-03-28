Найманці РФ провокують ЗСУ на вогонь біля об'єктів критичної інфраструктури, - штаб ООС

Російсько-терористичні війська на Донбасі нарощують присутність в населених пунктах і безпосередньо на об'єктах критичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, провокуючи Об'єднані сили на вогонь у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

У березні зафіксовано 12 таких провокацій.

"Нерідко під прикриттям ремонтно-відновлювальних робіт збройні формування Російської Федерації облаштовують нові чи вдосконалюють та розширюють вже існуючі позиції та вогневі точки.

Протягом січня-березня Українська сторона СЦКК фіксує випадки провокативних обстрілів з місць розміщення важливих об’єктів інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою провокування Збройних Сил України на вогонь у відповідь. Такі провокації окупанти використовують для дискредитації Українських військових в очах світової спільноти та місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

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У пресцентрі нагадують про те, що зокрема, подібний факт мав місце 26 березня поблизу населеного пункту Василівка на непідконтрольній уряду території Донецької області, де прокладено водогін від насосної станції І-го підйому до Донецької фільтрувальної станції, котра забезпечує водопостачання таких населених пунктів, як Донецьк, Ясинувата, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Піски, Верхньоторецьке та багато інших, а загальна кількість споживачів води складає близько 664 000 осіб.

Незважаючи на це, окупанти порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл зі стрілецької зброї позицій Збройних Сил України з населеного пункту Василівка, де розташована насосна станція, намагаючись викликати вогонь у відповідь.

За наявною в Української сторони СЦКК інформацією, у безпосередній близькості до насосної станції, окупанти облаштували взводний опорний пункт, з якого найманці систематично здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Зазначене є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і задокументовано українською стороною, як черговий доказ злочинів окупантів.

Українська сторона СЦКК нагадує, що 4 січня цього року поблизу населеного пункту Набережне, згідно із заявкою РП "Регіональна енергопостачальна компанія", мали здійснюватися аварійно-відновлювальні роботи з відновлення електропостачання. Окупанти використали надані Збройними Силами України гарантії режиму припинення вогню та дотримання режиму "Тиша" і здійснили облаштування нових та дообладнання діючих оборонних позицій за допомогою важкої будівельної техніки. При цьому позиції збройних формувань Російської Федерації були обладнані безпосередньо на підстанції.

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Також 8 січня поточного року, отримавши гарантії безпеки для проведення ремонту трубопроводу Горлівка-Торецьк, окупанти здійснили два обстріли ремонтної бригади з району шахти Гагаріна, що на околиці Горлівки, у напрямку Південного, порушивши надані гарантії безпеки та режим всеосяжного режиму припинення вогню.

9 та 10 березня, користуючись наданими гарантіями безпеки та дотримання режиму "Тиша" під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт ліній електропередач, поблизу Старомихайлівки, збройні формування РФ здійснили обстріли українських позицій у районі Красногорівки, сподіваючись викликати вогонь у відповідь.

Загалом, тільки за березень, зафіксовано 12 аналогічних випадків порушення режиму припинення вогню. Цей факт вкотре свідчить про небажання збройних формувань Російської Федерації дотримуватися раніше досягнутих домовленостей.

Незважаючи на те, що розташування озброєння та військової техніки поблизу важливих об’єктів інфраструктури категорично заборонено нормами міжнародного гуманітарного права – окупанти нарощують військову присутність у населених пунктах та безпосередньо на об’єктах критичної інфраструктури.

Українська сторона СЦКК інформує, що такого роду провокації мають системний характер і використовуються представниками збройних формувань РФ для приховування власних злочинів, нарощування соціальної напруги в регіоні та дискредитації ЗСУ.