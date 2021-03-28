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Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій в'язниці "Ізоляція" - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев. ФОТО

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За підтримки Bellingcat встановлені ключові військові злочинці в'язниці "Ізоляція" з російським громадянством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише колишній в'язень терористів "ДНР", журналіст і письменник Станіслав Асєєв.

"Отже, знайомтеся:

1) Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 р.н., позивний "Товстий".

Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 587195 Зайняв місце Палича (Куликівського Дениса) як куратора "Ізоляції".

Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій вязниці Ізоляція - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев 01

Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій вязниці Ізоляція - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев 02

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2) Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 р.н., позивний "Бут".

Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій вязниці Ізоляція - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев 03

Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій вязниці Ізоляція - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев 04

Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 616516

Права рука Кривоноса, один з старших по зміні.

3) Єрьомічев Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., позивний "Єрмак".

Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 627493

Головний любитель молодих дівчаток на "Ізоляції".

Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій вязниці Ізоляція - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев 05

Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій вязниці Ізоляція - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев 06

Асєєв підкреслює, що троє причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності.

Однак тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, пише журналіст, можна офіційно пред'являти претензії Російській Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, "що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС".

"Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури і затягували людей з електроопіками в камери, де вони і далі мусять "тримати стіну плачу ". Вам всім було дуже смішно. Тепер посміємося ми", - написав Асєєв.

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Топ коментарі

  • АЛЕКС БОС
    Выродки!
  • Chip Foose
    теперь их надо как моссад сделал , найти и уничтожить, хотя если даже и найдут, зеленопупые сольют сразу
  • Люцифер
    Я считаю что ЭТИ тоже должны покинуть украинскую землю
    Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій в'язниці "Ізоляція" - це росіяни Кривонос, Бутенко і Єрьомічев - Цензор.НЕТ 5755
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