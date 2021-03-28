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Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр

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Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр
Протягом поточної доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населених пунктів Талаквка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу містечка Південне, противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Ліганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

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Вранці, 28 березня, передові підрозділи Збройних Сил України, вкотре зафіксували виконання робіт російськими найманцями з облаштування існуючих та створення нових оборонних позицій у напрямку лінії розмежування. Роботи проводилися попри заборону поблизу населеного пункту Водяне.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цього порушення Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України розташовані на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Трьохсторонньої контактної групи", - інформують в пресцентрі.

Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр 01

Нагадаємо, за минулу добу, 27 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    СМИ: "Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу". И это весь ответ на последние обстрелы и гибель наших воинов? Ничему не учит история ... Мир в Украине наступит только тогда, когда россияне своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть украинцев, а Путин добровольно вернет Крым и Донбасс. Вы представляете такой сценарий на данном этапе? Я нет, а потому вижу только три пути к миру - качественное наращивание ВСУ, международные санкции Москве и максимум усилий для вступления в НАТО. Путину, извините, до ср..ки все эти переговоры. Он согласится на "мир" только на своих условиях, при сохранении всех оккупированных земель - и это в лучшем случае. Как говорила бывшая киевлянка Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет слишком мало пространства для компромисса." Пойми это, Вова, и не теряй зря время на переговоры с тем, кого цивилизованный мир прямо называет убийцей. С убийцами и террористами переговоров не ведут - их допрашивают. @Helgi Sharp
  • Стрелок
    Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 173
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1308

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