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Країни НАТО згуртовані, незважаючи на розбіжності щодо "Північного потоку-2", - Блінкен

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Країни НАТО згуртовані, незважаючи на розбіжності щодо "Північного потоку-2", - Блінкен
Партнери в НАТО наразі тісно співпрацюють у всіх можливих сферах взаємодії, незважаючи на розбіжності за проєктом "Північний потік-2".

Про це заявив в інтерв'ю CNN держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, сумно, що газопровід є джерелом розбіжностей, але, знову ж таки, це не скасовує того факту, що у всіх інших сферах ми співпрацюємо найтісніше, ніж будь-коли", - заявив він.

Крім того, Блінкен заявив: "Агресивна поведінка Росії є основним предметом стурбованості як США, так і всіх союзників у НАТО". Він зазначив, що адміністрація США "зробить необхідні дії вчасно і на свій розсуд". При цьому він не уточнив, про які саме заходи говорив.

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Топ коментарі

  • бостууга
    Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.
    Блінкен сказав, що адміністрація "зробить необхідні дії в той час і в місці, які буде обрано".

    При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
  • Frol Fedoroff
    Самогипноз. Венгрия и Турция особенно "сплотили" НАТО. Орбан явный прорашисткий политик, а у Эрдогана свои тараканы в голове
  • Sergey Vladimir
    Да скорее уже надо предпринимать эти самые "необходимые действия". 🤔
    Пока-что только одни слова... 😟
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