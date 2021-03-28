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Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка. ІНФОГРАФІКА

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Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка. ІНФОГРАФІКА
Згідно з екзитполом, на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирує представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Такі дані отримала соціологічна група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами екзитполу, станом на 18:00 на довиборах до парламенту на одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набирає 32,4%. На другому місці представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 31,6%, на третьому місці представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4%.

Зазначається, що екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв'ю - 3892.

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Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка 01

Нагадаємо, колишній нардеп з одномандатного виборчого округу № 87 в Івано-Франківській області від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    Якщо це правда, то це *******, вибачте на слові! Обирати не ветерана АТО Кошулинського, а директора Буковелю Шевченка при тому, що саме через не закритий Буковель на Франківщині страшний спалах ковіду!
  • 18c49ed2
    Экзитпол "Рейтинга" на довыборах в Раду на Прикарпатье: лидирует представитель "За майбутнє" Шевченко - Цензор.НЕТ 6999
  • 18c49ed2
    Беня скупает всю страну оптом и в розницу.
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