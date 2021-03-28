Росія зіткнеться із "витратами і наслідками" за зловмисні дії проти США, - Блінкен

Для захисту американських інтересів буде вжито необхідних заходів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю, але було записано раніше, після завершення переговорів Блінкена з іншими дипломатами НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми зробимо необхідні кроки для захисту наших інтересів", - сказав Блінкен.

За його словами, західних союзників об'єднує "загальна прихильність" реалістично дивитися на дії Москви і залучати Кремль до відповідальності.

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Глава американської дипломатії заявив, що офіційні особи "перебуває в процесі" вивчення можливих санкцій Вашингтона проти Москви і консультуються з цього приводу з іншими країнами НАТО.

"Ми сильніші, коли можемо робити це в координації одна з одною", - сказав він.

Хоча США і Росія швидко домовилися продовжити договір СНО-3, термін якого минав незабаром після вступу президента США Джо Байдена в посаду, США звинувачують Росію в інших діях, в тому числі в передбачуваних призначеннях нагород за вбивства американських солдатів в Афганістані, втручанні в вибори і зломи американських комп'ютерних систем.

Інтерв'ю Блінкена перегукувалася з висловлюваннями Байдена, який має жорсткішу позицію щодо Росії, ніж його попередник Дональд Трамп.

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В інтерв'ю АВС News два тижні тому Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею".

"Скоро ви побачите, яку ціну він заплатить", - сказав тоді Байден, додавши, що є сфери, в яких спільна робота обох країн відповідає їхнім спільним інтересам.

"Ось чому я продовжив з ними [договір СНО-3]. Це сталося, коли він займався цим", - сказав Байден, явно вказуючи на зусилля Путіна щодо втручання у вибори.

Росія заперечує втручання у вибори і організацію кібератаки на американську технологічну компанію SolarWinds з метою проникнення в урядові мережі США. Крім того, вона відкинула повідомлення про винагороди за американських військових в Афганістані і про спроби отруїти російського опозиційного лідера Олексія Навального.

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Аналітики американської розвідки прийшли до висновку, що Путін, ймовірно, направляв зусилля з метою допомогти Трампу переобратися на другий термін.

Невідомо, які дії щодо Росії розглядає Байден, але він може застосувати кілька обмежувальних заходів, включаючи заморожування активів будь-яких суб'єктів, про які стане відомо, що вони прямо або побічно втручалися у вибори або брали участь в "кібернетичній" діяльності, що загрожує національній безпеці США .

Крім того, закон 1991 року дозволяє президенту США забороняти американським банкам надавати кредити країні, яка застосувала хімічну зброю, що, як передбачається, було скоєно владою РФ проти Олексія Навального.