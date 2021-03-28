Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович

До вівторка, 30 березня, мають бути якісь результати переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу про загострення ситуації.

Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Точно знаю, що консультації тривають і зараз теж, і вони відбуватимуться завтра, а у вівторок і середу буде засідання ТКГ, воно завжди дводенне. Перший день — засідання підгруп, в середу — на загальному рівні. І ми повинні, по ідеї, вийти на щось до вівторка. На що — поки невідомо. Дотримується принцип конфіденційності. Ми не будемо діяти так, як росіяни, які через "Комерсант" зливають нібито якісь кластери, які ми не коментуємо, не підтверджуємо, тому що вірні дипломатичному етикету. Все, що відбувається з 2014 року, відбувається конфіденційно, до преси виходять тоді, коли укладені конкретні угоди", — сказав він.

Арестович підкреслив, що поки про вихід з режиму перемир'я мова не йде."Зараз головним завданням є повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню. У нас неблагополучно, у нас є проблеми. Але режим припинення вогню — це домовленість, досягнута в Нормандському форматі. Щоб декларувати вихід з нього, повинен бути проведений повний спектр консультацій, і сторони повинні визнати, що він фактично не діє. Але зараз вектор протилежний — принаймні три сторони роблять все для того, щоб повернутися до повного і всеосяжного (перемир'я. — Ред.)", — сказав він.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.