На довиборах на Донеччині, схоже, перемагає організатор "референдуму ДНР" і підозрюваний у корупції мер Добропілля Аксьонов, - Казанський

На проміжних виборах народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі №50 на Донеччині, за попередніми даними, впевнено перемагає мер Добропілля Андрій Аксьонов.

Про це в фейсбуці пише журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У 2014 році Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і "не дали їм проголосувати".

Ніхто не змушував Аксьонова проводити "референдум ДНР". Бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було - місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові. Після початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією базі даних Федеральної податкової служби РФ).

"У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. На всі запитання щодо організації незаконного референдуму відповідав: "Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування".

У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці у справі, яка не стосувалася сепаратизму. Його звинуватили у корупції - підробленні документів, розтраті майна. Після цього Аксьонов втік з країни і був оголошений у розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням.

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Суд продовжується досі. І за цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер - обрався до Верховної Ради.

Здавалося, людина давно має бути у в'язниці, але це ж не якийсь там Стерненко. Хто ж буде саджати державного зрадника та корупціонера? Отже, замість того, щоб піти за ґрати, він тепер буде приймати для нас закони у Верховній Раді.

Втім, гадаю, з цього приводу ніхто не буде особливо перейматися. Це ж не розмальовані двери", - підсумував Казанський.



Нагадаємо, 28 березня в Україні відбувалися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів.