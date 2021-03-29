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Відбір на Чемпіонат світу з футболу: Збірна України зіграла внічию із командою Фінляндії

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Відбір на Чемпіонат світу з футболу: Збірна України зіграла внічию із командою Фінляндії
Матч відбору на Чемпіонат світу-2022 між футбольними збірними України та Фінляндії, що відбувався на НСК "Олімпійський" в Києві, завершився з рахунком 1: 1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший м'яч у ворота фінської збірної забив Жуніор Мораес на 80 хвилині. Пізніше Віталій Миколенко заробив червону картку і пенальті - фіни зрівняли рахунок.

Нагадаємо, 24 березня збірна України в першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 на виїзді зіграла внічию 1: 1 зі збірною Франції.

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Топ коментарі

  • Андрій Борщагівка
    Микола грьобаний... Якого ти? Останній захисник дриблинг вчинив??????? ліво в право в ліво перехват нападником Фінів ??????? Довбойоб Миколенко, він Останній захисник по позиції !!! На відбиття КРАПКА ! Що тут мовити, лівий захисник був на позиції центрального захисника, ВИБИТИ хоч НА кутовий ХОЧ на аут !!!!! По грі не дуже ! Нажаль
  • Старый пионэр
    Заслуженная расплата за расслабленность.
  • Серый Вовк
    Да ,один ДЕБИЛ одним движением испортил настроение ВСЕЙ УКРАИНЕ !
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