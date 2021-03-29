Відбір на Чемпіонат світу з футболу: Збірна України зіграла внічию із командою Фінляндії

Матч відбору на Чемпіонат світу-2022 між футбольними збірними України та Фінляндії, що відбувався на НСК "Олімпійський" в Києві, завершився з рахунком 1: 1.