Росія злила ЗМІ інформацію про новий мирний план стосовно Донбасу, оскільки він її не влаштовує, - Гармаш
Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Це (злив Росією конфіденційної інформації про план.- Ред.) однозначно свідчить про те, що Росію не влаштовує пропозиція Німеччини та Франції, і тим більше України. Тому Росія не бачить сенсу в нормальному обговоренні цього документа як дипломатичного документа. Тому вона спробувала зробити його чинником внутрішньої української політики", - сказав він.
Гармаш зазначив, що Росія розраховує вплинути й на українське суспільство.
Нагадаємо, 9 березня голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й очікують на реакцію Росії. Там заявляли, що нічого не знають про цей план.