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Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року, - Мендель

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Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року, - Мендель
В Україні вакцинація громадян проти COVID-19 у приватних клініках має розпочатися цього року.

Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Цього року також почнеться вакцинація в приватних клініках. Поряд з безкоштовним щепленням отримувати дозу вакцини зможуть ті, чия черга ще не підійшла. Вакцини вистачить усім", - запевнила вона.

Водночас Мендель нагадала, що на цьому етапі щеплення безкоштовно отримують сімейні лікарі та літні люди - ті, кому за 80 років, а також триває вакцинація лікарів, які працюють з інфікованими пацієнтами. Крім того, Мендель наголосила, що можна вакцинуватися залишками доз препарату.

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"Один флакон вакцини розрахований на 10 уколів. Після відкриття його треба використовувати протягом шести годин. Якщо на щеплення записалося менш ніж десять осіб з групи, у якій пріоритет на цьому етапі вакцинації, то укол роблять тим, хто не входить до цієї групи, але записався на щеплення. Це - одна з причин, чому вже треба реєструватися на вакцинацію", - пояснила вона.

Прессекретарка президента зазначила, що цього тижня особисто записалася в чергу на вакцинацію, і нагадала, що зробити це можна через портал "Дія", за безкоштовним телефоном 0-800-60-20-19 або у свого сімейного лікаря.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Ну, вот эти консервы и вскрылись. Точнее, рванули, раздувшись от жлобства….
    И теперь уже не вызывает ни малейших сомнений, что министр здравоуничтожения Украины Степанов обязан в турборежиме быть отправленным под суд.
    Т.е. вы поняли, почему так тормозятся поставки вакцин в Украину?
    Потому что эти твари хотят перевести вакцинацию на коммерческую основу, хотя такой коммерческий рынок сегодня просто не существует ни в одной стране мира..
    Рынок вакцин они, сцуки, хотят…
    Мало им рынка ПЦР-тестов, хотя рынка тестов тоже нет ни в одной стране мира…
    А эти поцы замутили…Кстати, если весь это сброд в ближайшее время ГлавЗепоц не уволит, и не отдаст под суд недоминистра Степанова, то ответственность за преступления, которые уже тянут на геноцид по полной, ляжет и на их поганые зеленые плечи…(с)
  • Куртка министра Степанова
    а когда произойдёт вакцинация 73% от дебилизма?
  • Куртка министра Степанова
    спасибо жителям кривбаса ...
    Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 8984
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