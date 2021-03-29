Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року, - Мендель
Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Цього року також почнеться вакцинація в приватних клініках. Поряд з безкоштовним щепленням отримувати дозу вакцини зможуть ті, чия черга ще не підійшла. Вакцини вистачить усім", - запевнила вона.
Водночас Мендель нагадала, що на цьому етапі щеплення безкоштовно отримують сімейні лікарі та літні люди - ті, кому за 80 років, а також триває вакцинація лікарів, які працюють з інфікованими пацієнтами. Крім того, Мендель наголосила, що можна вакцинуватися залишками доз препарату.
"Один флакон вакцини розрахований на 10 уколів. Після відкриття його треба використовувати протягом шести годин. Якщо на щеплення записалося менш ніж десять осіб з групи, у якій пріоритет на цьому етапі вакцинації, то укол роблять тим, хто не входить до цієї групи, але записався на щеплення. Це - одна з причин, чому вже треба реєструватися на вакцинацію", - пояснила вона.
Прессекретарка президента зазначила, що цього тижня особисто записалася в чергу на вакцинацію, і нагадала, що зробити це можна через портал "Дія", за безкоштовним телефоном 0-800-60-20-19 або у свого сімейного лікаря.