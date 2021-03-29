Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року, - Мендель

В Україні вакцинація громадян проти COVID-19 у приватних клініках має розпочатися цього року.

Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Цього року також почнеться вакцинація в приватних клініках. Поряд з безкоштовним щепленням отримувати дозу вакцини зможуть ті, чия черга ще не підійшла. Вакцини вистачить усім", - запевнила вона.

Водночас Мендель нагадала, що на цьому етапі щеплення безкоштовно отримують сімейні лікарі та літні люди - ті, кому за 80 років, а також триває вакцинація лікарів, які працюють з інфікованими пацієнтами. Крім того, Мендель наголосила, що можна вакцинуватися залишками доз препарату.

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"Один флакон вакцини розрахований на 10 уколів. Після відкриття його треба використовувати протягом шести годин. Якщо на щеплення записалося менш ніж десять осіб з групи, у якій пріоритет на цьому етапі вакцинації, то укол роблять тим, хто не входить до цієї групи, але записався на щеплення. Це - одна з причин, чому вже треба реєструватися на вакцинацію", - пояснила вона.

Прессекретарка президента зазначила, що цього тижня особисто записалася в чергу на вакцинацію, і нагадала, що зробити це можна через портал "Дія", за безкоштовним телефоном 0-800-60-20-19 або у свого сімейного лікаря.