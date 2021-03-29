Байден про Сі Цзіньпіна: У нього немає жодної "демократичної кістки в тілі" і він, як і Путін, думає, що автократія - майбутній тренд

Президент США Джо Байден під час пресконференції порівняв лідерів Китаю та Росії Сі Цзіньпіна і Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", відповідну стенограму опубліковано на сайті Білого дому.

"Сі Цзіньпін дуже і дуже прямолінійний. У нього немає жодної демократичної - з маленької букви "д" - кістки в тілі. Але він розумний, розумний хлопець. Він один з тих хлопців, які, як і Путін, думають, що автократія - це майбутній тренд, а демократія не може функціонувати у вічно складному світі. Він зовсім не демократична людина, але він дуже, дуже розумна людина", - сказав Байден.

Він розповів, що познайомився із Сі Цзіньпіном, будучи віцепрезидентом США при президенті Обамі. З ініціативи Обами і голови КНР Ху Байден і Сі Цзіньпін кілька годин розмовляли наодинці з перекладачами. Після інавгурації Байдена Сі Цзіньпін зателефонував привітати його, розмова тривала дві години, розповів президент США.

17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на запитання, чи вважає він, що Путін - "убивця". Під час інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.

Наступного дня під час зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.

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