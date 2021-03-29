"Буде божевільна захворюваність": імунолог Арістов спрогнозував терміни нових локдаунів в Україні

В Україні буде ще кілька локдаунів через стрибки захворюваності на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив імунолог Вадим Арістов у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".

"З тижня на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз. Тільки знімуть локдаун - все почне йти в гору, але з підвищенням температури, вологості нам буде трохи легше", - сказав він.

Новий величезний сплеск, на думку лікаря, очікується восени.

"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, найімовірніше, новий локдаун, далі взимку. І дуже важливо, щоб усі зрозуміли, що за місяць, як чекають багато бізнесменів, все це не вирішиться", - сказав він.

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Раніше імунолог Борис Донський заявив, що повторне зараження коронавірусом малоймовірне.