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В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали
8346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 02госпіталізовано – 3 129 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 02летальних випадків – 178;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 02одужало – 2 875 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 02здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 07захворіло – 1 652 409 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 07одужало – 1 303 500 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 07летальних випадків – 32 132;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 14

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!)))
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 5242
  • jmerinka rules
    У ковида были выходные.
  • Филлипп Лещенко
    Крутять тими цифрами, як циган сонцем!
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