В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали

8346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 129 осіб;

летальних випадків – 178;

одужало – 2 875 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Буде божевільна захворюваність": імунолог Арістов спрогнозував терміни нових локдаунів в Україні

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 652 409 осіб;

одужало – 1 303 500 осіб;

летальних випадків – 32 132;

проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях", - розповів Степанов.











