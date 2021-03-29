За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1585 осіб, загалом - 198 465, - Степанов
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198 464 людини в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 1 людина.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"1585 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні. 198 465 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина", - розповів Степанов.
За даними міністра, щеплення проводилося 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.
"Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 особи", - додав Степанов.