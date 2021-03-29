Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі

Штаб "слуги народу" Василя Вірастюка заявляє про перемогу їхнього кандидата на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області. Також про свою перемогу на цьому окрузі заявив представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Автор: Наталя Джума