Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Завідувач відділення травматології та ортопедії омської лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев помер у віці 63 років, офіційна причина смерті - інсульт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє видання "Тайга.інфо".

Саме до цієї лікарні в серпні минулого року доставили в непритомному стані Олексія Навального. Соратники опозиціонера досі наполягають на тому, що адміністрація й персонал клініки знали справжні причини того, що сталося з Навальним, але за наказом ФСБ поставили йому помилковий діагноз і намагалися приховати сліди отруєння бойовою хімічною речовиною.

Повідомляється, що лікар Агішев пропрацював в омській лікарні №1 тридцять років. Керівник клініки Євген Осипов назвав його відхід "непоправною втратою для всього медичного співтовариства".

За останній час це вже не перша смерть у керівному складі омської лікарні №1. На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря клініки Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті - серцевий напад.

Раніше ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні. Медик стверджував, що перехід на нове місце роботи, в приватну клініку, пов'язаний з тим, що він "любить хірургію більше, ніж адміністрування".

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Під час перебування Навального в омській лікарні Калініченко відповідав за надання медичної допомоги політику, спілкування з лікарями з Німеччини і, в перший день госпіталізації опозиціонера, за зв'язок з пресою. Потім обов'язок спілкуватися з журналістами поклав на себе головний лікар закладу, член "Єдиної Росії" Олександр Мураховський. Саме він заявив працівникам ЗМІ, що причина важкого стану Навального - "порушення обміну речовин". Крім того, Мураховський протягом двох діб не дозволяв перевезти опозиціонера на лікування до Берліна.

Пізніше Мураховський був призначений главою регіонального Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний у колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Великобританія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.

17 березня США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального.