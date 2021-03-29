Виплати в карантин не мають вплинути на розмір пенсій у майбутньому, - Лазебна

Міністерство соціальної політики думає над тим, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому пенсії людям. Зараз до страхового стажу зараховується отримання допомоги з часткового безробіття через карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила міністерка Марина Лазебна.

Вона зазначила, що до червня 2021 року фізичних осіб-підприємців 1-2 категорії звільнили від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску).

"Ми думаємо також про те, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому людям пенсію, тому періоди отримання допомоги з часткового безробіття під час пандемії ми зараховуємо до страхового стажу. Крім того, люди зможуть доходи в період локдауну виключити під час нарахування пенсії, якщо вони були низькі, щоб вони не тягнули індивідуальний коефіцієнт зарплати під час обчислення пенсії вниз", - повідомила Лазебна.

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