Садовий закликав до діалогу щодо ситуації з протестом під ОП 20 березня: "Я не вірю в судову реформу в країні, де стан дверей важливіший за права людини"

Мер Львова закликав українську владу, політичні сили та громадських активістів до діалогу щодо судової реформи і ситуації з протестами, викликаними вироками судів у резонансних справах.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Минув тиждень після пікету на Банковій. Чиновники, активісти, вже навіть помальовані двері були на прямому ефірі. За цей тиждень я побачив все, крім діалогу. Щоб сформувати свою позицію я завжди пробую спроектувати ситуацію на себе і своїх близьких. І що вийшло цього разу? На місці тих, кого Арестович називає політичними в'язнями можу опинитись я, мої близькі, або ще гірше – наші діти. Я не проти, щоб винні у злочинах були покарані. Але давайте спочатку доводити вину, а потім забирати у людей дні і роки їхнього життя. Я не вірю в судову реформу у країні, де стан дверей важливіший за права людини. І байдуже, що це за двері. Здається вони ведуть нас не туди", - заявив Садовий.

"Не хочу, щоб цей допис був просто маслом у вогонь. Цього вже досить. Давайте вийдемо на діалог! Я готовий забезпечити у Львові якісний майданчик для зустрічі представників усіх сторін. Нам треба поговорити. Єдина умова – розмова має відбутись у закритому режимі, без камер. Мої контакти у вас є. Чекаю на відповідь", - закликав мер Львова.

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Раніше на ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.