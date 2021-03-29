Найбагатша людина Чехії Петр Келлнер загинув під час катастрофи вертольота на Алясці (оновлено)

У Сполучених Штатах на Алясці розбився вертоліт, що перевозив гостей і гідів компанії Tordillo Mountain Lodge, яка надає послуги з відпочинку в горах. Загинули п'ять осіб, одну людину госпіталізовано у важкому стані. Серед загиблих - найбагатша людина Чехії мільярдер Петр Келлнер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

Вертоліт Eurocopter AS50 упав поряд з містом Бьютт на Алясці за невідомих обставин ввечері 28 березня. Прибулі на місце рятувальники знайшли тіла п'яти жертв і одного потерпілого, повідомляє Associated Press.

У компанії вже заявили, що це перший такий випадок з їхнім вертольотом за 17 років роботи.

Вертоліт належав компанії Soloy Helicopters, з яким Tordillo Mountain Lodge уклала контракт на перевезення.

Розпочато розслідування катастрофи, польоти над місцем аварії тимчасово припинені.

У той же час Reuters стало відомо, що серед загиблих – найбагатша людина Чехії Петр Келлнер. Його статки оцінюються в 17,5 млрд дол.

Як відомо, Келлнер був знайомий з багатьма російськими бізнесменами, в тому числі з Романом Абрамовичем. Ще в 2018 році чеський мільярдер мав намір купити футбольний клуб "Челсі", що належить Абрамовичу. Їхні VIP-ложі на стадіоні розташовані поруч.

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Як пише SkyNews, Келлнер та його група відвідували лижну трасу на вертольотах, яка передбачала катання на позашляхових трасах. Замість підйомника використовувалися вертольоти.

56-річний бізнесмен перебував на борту вертольоту Airbus AS350 B3 під час приземлення біля льодовика Кнік.

Посадовці заявили, що він розбився за невідомих обставин приблизно за 50 миль на схід від Анкориджа о 18:35 в суботу за місцевим часом. Розпочалося розслідування катастрофи.

Шостий чоловік на борту перебував у важкому, але стабільному стані в неділю в лікарні в Анкориджі, повідомили військові штату Аляска. У заяві вони зазначили, що отримали повідомлення про прострочений вертоліт та місце можливих аварійних уламків у ніч на суботу.

Інших загиблих ідентифікували як Грегорі Гармса (52 роки) із Колорадо; Бенджаміна Лароше (50 років) також з Чехії; два мешканці Аляски - Шон Макманнані (38 років) з Гірдвуда та пілот Захарі Рассел (33 роки) з Анкориджа.

П'ятеро пасажирів - це три гості та два гіди з гірського будиночка Тордрілло, уточнила прессекретарка компанії Мері Ен Пруйт.

За даними Forbes World 2020, Келлнер є найбагатшою людиною Чехії, його власний капітал оцінюється в $14,9 млрд.

Келлнер народився 1964 року, в 1986-му закінчив Вищу школу економіки в Празі. Є засновником і мажоритарним власником (володіє 98,93% акцій) інвестиційної групи PPF. Із січня по березень 1998-го був головою правління PPF, з 2007-го по 2013-й входив до ради директорів Assicurazioni Generali S.p.A. До останнього часу керував стратегічним розвитком PPF.

Інвестиції PPF спрямовані на різні сфери економіки: фінансові послуги (Home Credit, PPF banka та інші), телекомунікації (CETIN, O2), медіа (Central European Media Enterprises), біотехнології (SOTIO), нерухомість (PPF Real Estate Holding), машинобудування (Škoda Transportation, Темса) та інші.

Група представлена ​​в Європі, Північній Америці та Азії. PPF заявляла, що володіла активами на 44 млрд євро станом на 30 червня 2020 року.