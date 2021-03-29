У Бразилії не зафіксовано важких побічних ефектів від COVID-вакцини CoronaVac, яку закупила Україна, - посол Троненко

Важкі побічні ефекти від вакцини CoronaVac досі не були виявлені в Бразилії (загальна вакцинація була розпочата 17 січня). Крім того, дослідження препарату підтвердили його ефективність проти нових штамів вірусу Sars-CoV-2.

Про це в коментарі УКРІНФОРМу сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії Ростислав Троненко, передає Цензор.НЕТ.

"Важкі побічні ефекти вакцини CoronaVac досі не було виявлено в Бразилії. Вакцину протестували на 9 тис. добровольців. При цьому у 35% учасників були зафіксовані втома та головний біль. Дехто скаржився на набряк і біль у місці щеплення", - розповів Троненко.

Він також зазначив, що в результаті спільного дослідження Інституту "Бутантан" у партнерстві з Інститутом біомедичних наук Університету Сан-Пауло (USP) було встановлено, що імунізатор забезпечує захист від нових штамів вірусу Sars-CoV-2.

Дипломат розповів, що вакцинація в Бразилії розпочалася 17 січня, коли в Сан-Пауло перші сто медиків отримали щеплення вакциною CoronaVac. У Сан-Пауло, на базі науково-дослідного інституту "Бутантан" налагоджено виробництво вакцини CoronaVac на основі компонентів, що постачаються китайською компанією Sinovac.

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Вакцинація в Бразилії відбувається згідно з Національним планом, за яким були вакциновані передусім медичні працівники.

"Наразі вакцинують людей похилого віку, починаючи від 100 до 65 років, та групи ризику: людей із вродженими вадами, хронічними хворобами, безпритульних та представників корінних народів країни. Далі запланована вакцинація працівників освіти, силових структур та осіб у пенітенціарних закладах", - пояснив Троненко.

Загальна вакцинація має розпочатися у другій половині цього року. План передбачає вакцинацію всього населення Бразилії до кінця 2021 року.

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Президент Бразилії Жаїр Болсонаро пообіцяв 500 мільйонів доз вакцин до кінця 2021 року для вакцинації всього населення країни.

Нагадаємо, 25 березня Перша партія китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac прибула в "Бориспіль".

Вакцина CoronaVac діє на основі методу інактивації, під час якого вірусні частинки руйнують, запобігаючи їх подальшому розмноженню. При цьому білків пошкодженого віріона досить, щоб імунітет розпізнав їх, "включив" імунну відповідь і "запам'ятав" на майбутнє білок цього типу. Застосування інактивованих вірусів не може нашкодити людині.

Раніше група фармкомпаній "Лекхім" (Київ), яка виступає як уповноважений представник китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, повідомила про успішне завершення третьої фази клінвипробувань вакцини CoronaVac у Туреччині. В "Лекхімі" стверджують, що остаточна ефективність вакцини станоить 83,5%. При цьому уточнили, що у випробуваннях вакцини в Туреччині взяли участь понад 10 тис. осіб.

"Вакцина запобігає важким формам перебігу захворювання та госпіталізації в 100% випадків", - уточнює компанія.