За добу від COVID-19 у Києві померли 25 осіб, видужали - 217, виявили 402 нові випадки, - Кличко

45 пацієнтів із COVID-19 були госпіталізовані за минулу добу в Києві. 441 людину госпіталізовано з підозрою на коронавірусну хворобу та пневмонію.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в Києві виявили 402 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії - 159 769).

Серед захворілих 228 жінок віком від 19 до 89 років, 154 чоловіки віком від 18 до 96 років, 10 дівчаток від 11 місяців до 17 років і 10 хлопчиків від 3 до 17 років.

Крім того, за минулу добу виявили 25 летальних випадків від вірусу (загалом 3334 смерті від COVID-19 від початку пандемії).

45 пацієнтів були госпіталізовані за минулу добу. Також 441 особу госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

217 жителів Києва побороли коронавірус (всього 105 118 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (181), Дарницькому (62) та Оболонському (55).

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