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Довибори до ВР на Донеччині: за результатами обробки 95,5% протоколів мер Добропілля Аксьонов лідирує з 65,5% голосів, - ЦВК

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Довибори до ВР на Донеччині: за результатами обробки 95,5% протоколів мер Добропілля Аксьонов лідирує з 65,5% голосів, - ЦВК
На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №50 у Донецькій області лідирує мер Добропілля і представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов.

Про це говорять дані, опубліковані ЦВК після підрахунку 95,53% протоколів, передає Цензор.НЕТ.

Аксьонова підтримали 65,54% виборців, на другому місці - кандидат від Партії Шарія Валентин Рибін, за нього проголосували 12,95%.

Волонтер і лікар Юлія Кузьменко, обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, отримала 6,63% голосів. Вона балотувалася від партії "Європейська Солідарність".

За даними ЗМІ, Андрій Аксьонов в 2014 році, як мер селища Новодонецьке, організував там псевдореферендум. У жовтні 2015 був обраний мером Добропілля. ЗМІ повідомляли, що в Аксьонова подвійне громадянство - України та Росії. У травні 2018 року йому повідомили про підозру в службовій підробці (ч.1 ст.366 КК), підробці та використанні документів (ч.4 ст.358 КК), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (чч.2 , 3 ст.191 КК) - заради незаконного відвідування окупованого Криму. У січні 2019-го Аксьонова відправили під нічний домашній арешт на два місяці.

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Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді і тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (втекли до Росії) і російських ГРУшників.

Довибори до ВР на Донеччині: за результатами обробки 95,5% протоколів мер Добропілля Аксьонов лідирує з 65,5% голосів, - ЦВК 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Igor Lemke dd5e2437
    Як були вони ватою та сеперами так й далі лишилися ....
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Баканов та Венедиктова не збираються пояснювати чому в них немає питань до покидька Аксьонова?

    Денис Казанський:

    "У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці по справі, яка не стосувалася сепаратизму.
    Його звинуватили у корупції - підробленні документів, розтраті майна.
    Після цього Аксьонов втік з країни і був оголшений у розшук.
    Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням."
  • Борменталь Незабаром
    просто немає цензурних слів щоб описати цей нарід
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