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Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі, - "слуга народу" Кравчук

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Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, погоджувальна рада парламенту може додати до порядку денного постанову про ситуацію на Донбасі.

"Сьогодні комітет з питань закордонних справ збирається на своє позачергове засідання і вже в обід буде готова ця постанова, щоб її розглянути і проголосувати в залі. Я вважаю, що це дуже важливо, враховуючи це загострення і провокації Росії, які ми бачимо на Донбасі", - пояснила парламентарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує провести два позачергові засідання 30 березня, одне з них ініціює президент України Володимир Зеленський

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    А смысл??? Вы считаете что если Кива вздрочн...т, кто то закажет путану и все оценят зад какой то корабельной сосны, то это как то повлияет на ситуацию на Донбассе?
  • Підлога Маккартні
    Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации возле дверей офиса потерпевшего прыныжня Украины
  • Вася Шевченко f77d76ba
    может собраться...а может и не собраться ...да?
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