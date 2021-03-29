У день голосування на довиборах до Ради зареєстровано 39 повідомлень про порушення: розпочато 2 кримінальні провадження, - Нацполіція
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Здебільшого порушення стосувалися незаконної агітації – 12, підкупу виборців – 5, фальсифікації виборчих документів – 5, незаконних опитувань – 2, фотографування виборчого бюлетеня – 1, звезення виборців – 1, знищення агітаційних матеріалів – 1, спроби винесення виборчого бюлетеня – 1, знищення виборчого бюлетеня – 1 та перешкоджання роботі виборчої комісії – 1.
Під час проміжних та повторних виборів депутатів сільських, селищних, міських рад до органів поліції надійшло 5 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом (по одній у Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях).
У Донецькій області розпочато два кримінальні провадження за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.
"Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів", - зазначили в пресслужбі Нацполіції.