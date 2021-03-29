У день голосування на довиборах до Ради зареєстровано 39 повідомлень про порушення: розпочато 2 кримінальні провадження, - Нацполіція

Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області - 21 та в Донецькій області - 13.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Здебільшого порушення стосувалися незаконної агітації – 12, підкупу виборців – 5, фальсифікації виборчих документів – 5, незаконних опитувань – 2, фотографування виборчого бюлетеня – 1, звезення виборців – 1, знищення агітаційних матеріалів – 1, спроби винесення виборчого бюлетеня – 1, знищення виборчого бюлетеня – 1 та перешкоджання роботі виборчої комісії – 1.

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Під час проміжних та повторних виборів депутатів сільських, селищних, міських рад до органів поліції надійшло 5 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом (по одній у Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях).

У Донецькій області розпочато два кримінальні провадження за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

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"Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів", - зазначили в пресслужбі Нацполіції.