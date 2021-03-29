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На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК

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На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК
На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").

Про це свідчать дані, опубліковані ЦВК після підрахунку 34,18% протоколів, передає Цензор.НЕТ.

Василя Вірастюка (СН) підтримали 33,56% виборців, на другому місці - кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за нього проголосували 28,62%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі

Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 27,34% голосів.

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК 01

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    А потом будут выходить дороги перекрывать и рассказывать что детей нечем кормить???
  • Куртка министра Степанова
    дыбылы мало вам клоуна так еще и бугая себе выбрали -ну потом не скаулите про погане життя
  • Ярема Стогін 6249da91
    Найбільший гівню тут з усього і усіх - В.Вірастюк. Використовує свій авторитет і популярність серед галичан - прикарпатців для підсилення продажної злодюжної шобли обдолбаних клоунів. В порівнянні з Р. Кошулинським - він безмозглий шматок гівна... який з нього нардеп... тьфу!
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