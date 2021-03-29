На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК
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На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").
Про це свідчать дані, опубліковані ЦВК після підрахунку 34,18% протоколів, передає Цензор.НЕТ.
Василя Вірастюка (СН) підтримали 33,56% виборців, на другому місці - кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за нього проголосували 28,62%.
Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 27,34% голосів.