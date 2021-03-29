ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині

Дослідження Всесвітньої організації здоров'я і китайських вчених показало, що коронавірус міг передатися від кажанів до людини через невідому проміжну тварину. При цьому витік з лабораторії "вкрай малоймовірний".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомляє Associated Press.

У доповіді організації представлено чотири сценарії передачі вірусу людині – всі вони розташовані в порядку ступеня ймовірності.

"дуже ймовірно" – передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. Передбачається, що це могли бути ящери, кішки або норки;

"ймовірно" – пряма передача інфекції від кажанів до людей;

"низька ймовірність" – кажани могли залишити коронавірус на заморожених продуктах;

"вкрай малоймовірно" – витік інфекції з лабораторії.

Цікаво, що команда запропонувала провести подальші дослідження всіх гіпотез, крім витоку з лабораторії. Як зазначає AP, публікацію доповіді неодноразово відкладали – це викликає питання про те, чи не намагалася китайська сторона спотворити результати дослідження.

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Як повідомлялося раніше, у людей з'явився несподіваний союзник в боротьбі з коронавірусною інфекцією – це звичайний вірус грипу, який може витісняти COVID-19 з організму-господаря.