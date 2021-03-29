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ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині

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ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині
Дослідження Всесвітньої організації здоров'я і китайських вчених показало, що коронавірус міг передатися від кажанів до людини через невідому проміжну тварину. При цьому витік з лабораторії "вкрай малоймовірний".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомляє Associated Press.

У доповіді організації представлено чотири сценарії передачі вірусу людині – всі вони розташовані в порядку ступеня ймовірності.

  • "дуже ймовірно" – передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. Передбачається, що це могли бути ящери, кішки або норки;
  • "ймовірно" – пряма передача інфекції від кажанів до людей;
  • "низька ймовірність" – кажани могли залишити коронавірус на заморожених продуктах;
  • "вкрай малоймовірно" – витік інфекції з лабораторії.

Цікаво, що команда запропонувала провести подальші дослідження всіх гіпотез, крім витоку з лабораторії. Як зазначає AP, публікацію доповіді неодноразово відкладали – це викликає питання про те, чи не намагалася китайська сторона спотворити результати дослідження.

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Як повідомлялося раніше, у людей з'явився несподіваний союзник в боротьбі з коронавірусною інфекцією – це звичайний вірус грипу, який може витісняти COVID-19 з організму-господаря.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Ирод Снегуровик d206cc30
    а то животноє є кацап
  • Владислав Обужеванний
    Не так страшен коронавирус, как отсутствие мозгов у населения. 73% тому подтверждение
  • Підлога Маккартні
    - "крайне маловероятна" - утечка инфекции из лаборатории.


    Значит лаборатория с корона вирусами все таки существует, а нам тут втирали
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