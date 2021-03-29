Понад 360 тис. українців записалися в чергу на вакцинацію від COVID-19, - МОЗ
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Якщо людина не записана в лист очікування, то це не означає, що її не вакцинують у майбутньому.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 17:00 28 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалося 362 895 осіб. Найбільше записів в лист очікування роблять люди віком від 21 року до 39 років. Менше записів вікової категорії - це 80+", - зазначив заступник голови МОЗ.
За словами Кучера, з них - 109 276 жителів Києва.
У той же час, заступник голови МОЗ додав, якщо людина не записана в лист очікування, то це не означає, що його не вакцинують у майбутньому - коли настане черга згідно з розробленим МОЗ планом вакцинації.