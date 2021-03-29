У столичному метро закінчується термін дії безконтактних зелених карт: що робити

Використати поїздки на безконтактних (зелених) картах Київського метро можна до 31 березня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КП "Київський метрополітен" в Facebook.

"Друзі, нагадуємо, що завершується термін дії транспортних (зелених) карток метро. Використати поїздки на безконтактних (зелених) картках метро можна до 31 березня поточного року, відповідно до Розпорядження Київської міської державної адміністрації №399 від 05.03.2020 року. Також із закінченням використання карток метро припиняється робота сервісних центрів підземки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що оператором системи оплати в громадському транспорті столиці є КП "ГІОЦ". "Гаряча лінія" для пасажирів 044366 55 55

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Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:

Kyiv Smart Card

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті.

Придбати Kyiv Smart Card можна:

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

у додатку Київ Цифровий

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

Детальніше на сторінці проекту https://transport.kyivcity.gov.ua/

Одноразовий QR-квиток

Квиток можна використовувати у паперовому або електронному вигляді.

Придбати разовий QR-квиток можна:

у додатку Київ Цифровий;

у касах станцій метро або у терміналі самообслуговування

Детальніше на сторінці проекту https://transport.kyivcity.gov.u