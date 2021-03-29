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Без впровадження накопичувальної пенсійної системи через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі, - Лазебна

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Без впровадження накопичувальної пенсійної системи через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі, - Лазебна
Якщо не впроваджувати накопичувальну пенсійну систему, то пенсії в Україні через 30 років можуть знизитися майже вдвічі.

Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не накопичувати й нічого не робити, то коефіцієнт заміщення в Україні через 30 років буде 18%. Зараз він приблизно 30%. Це - скільки становить наша пенсія стосовно заробітної плати. Це прогноз Світового банку. Тобто, наприклад, якщо зарплата 10 тисяч гривень, то пенсія - 1800 гривень", - зазначила міністерка.

Лазебна підкреслила, що уряд вже в ручному режимі "дотягує" солідарні пенсії.

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"У нас є п'ять мінімальних пенсійних виплат. Одна розраховується від прожиткового мінімуму для людей з маленьким стажем, інша - для людей з повним стажем, зараз становить 2400 гривень і залежить від мінімальної зарплати. Ще три ми встановлюємо урядовими рішеннями, зокрема доплати за віком", - заявила глава Мінсоцполітики.

Вона підкреслила, що без накопичувальної пенсії кожна держава буде в ручному режимі "латати дірки".

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"В Україні потрібно будувати цивілізовану накопичувальну систему. Саме зараз і потрібно це робити. Щорічно 60 тисяч осіб через вік у нас просто позбавляються можливості брати участь у пенсійному накопиченні. Тоді як в 77 країнах це працює", - підсумувала міністерка.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Может нужно снизить пенсии чинушам, судьям и прочей сволочи до уровня уборщицы и тогда денег хватит всем, нет?
  • Підлога Маккартні
    уже проходили
    Без внедрения накопительной пенсионной системы через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое, - Лазебная - Цензор.НЕТ 536
  • Frol Fedoroff
    Через тридцать лет о Зеленском и его президентстве будут вспоминать как о плохом сне. А о всех этих Лабазных, Бужанских, Дубинских , Верещуках вообще хрен кто вспомнит
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