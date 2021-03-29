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Шевченка в Росії назвали "російсько-українським поетом". МЗС і РНБО відреагували: Зухвалі посягання країни-агресора на історико-культурну спадщину

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Шевченка в Росії назвали "російсько-українським поетом". МЗС і РНБО відреагували: Зухвалі посягання країни-агресора на історико-культурну спадщину
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували діяльність Російського центру науки і культури в Києві, який є філією російського Держагентства "Росспівробітництво", а також організоване ним 9 березня захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

"У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т. Г. Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи стосовно Т.Г.Шевченка", –прокоментували в МЗС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У відомстві додають, що Російський центр науки і культури в Києві – це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва. І, згідно з угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційнокультурних центрів від 27.02.1998 року, в Москві створений і функціонує Національний культурний центр України. Це українське представництво не має філій в інших містах Росії, йдеться у відповіді МЗС.

РНБО, відповідаючи на запит Радіо Свобода, розповіла, що розгляне питання припинення Російським центром науки і культури роботи в Києві, якщо надійде відповідне подання від "президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи".

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Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією "Россотрудничество", визнаною Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська, анонсували 9 березня захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні


    Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие - Цензор.НЕТ 3651
  • vitaliymkua
    Дід приїхав із села, ходить по столиці.
    Має гроші - не мина жодної крамниці.
    Попросив він:
    - Покажіть кухлик той, що з краю. -
    Продавщиця:
    - Что? Чево? Я нє понімаю.
    - Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
    - Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
    Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
    - На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
    Продавщиця теж була гостра та бідова.
    - У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
    І сказав їй мудрий дід:
    - Цим пишатися не слід,
    Бо якраз така біда в моєї корови:
    Має, бідна, язика і не знає мови.


    https://www.youtube.com/watch?v=369DBVhm0zA&t=93s
  • Яр Холодний
    Ну, ще трохи, і кацапи себе визнають "москалями"... Адже саме так Тарас їх називав у своїх поезіях... Слова "росіянин", "Росія", "російський", у його поезіях відсутні...
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