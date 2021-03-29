Нове епідзонування: Чернігівщина перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 13 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 29 березня в "червоній зоні" перебувають 11 регіонів, сьогодні там опинилася Чернігівщина.

Автор: Наталя Джума