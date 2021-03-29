Хакеру-розробнику одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки повідомлено про підозру, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Фішингові атаки були націлені на фінансові установи та злом поштових сервісів. В результаті постраждали банки 11 країн світу. Збитки сягають десятків мільйонів доларів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, хакера викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки та Австралії в лютому поточного року.

39-річний житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакету і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях.

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За результатами комп'ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet. Збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів.







Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних засобів. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.