Сайт КС не працює з моменту оприлюднення указу Зеленського щодо Тупицького і Касмініна

Сайт Конституційного Суду України (КС) не працює третю добу, причини встановлюються.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в КС, передає Цензор.НЕТ.

Під час спроби відкрити сайт суду сторінка не завантажується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

"Сайт не працює з того моменту, як було оприлюднено указ щодо скасування указів про призначення Тупицького і Касмініна", - повідомили в суді, додавши при цьому, що причини технічної несправності ще встановлюються.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду України". Відповідний указ "Про деякі питання гарантування національної безпеки України" підписано 27 березня. Цим же указом Зеленський скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного Суду". Указ набуває чинності з дня його опублікування.