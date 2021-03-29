У разі виходу на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, - Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у разі виходу на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати. За умови, що є стаж.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого - ФОПи платять мінімум, таким чином просто "купуючи" собі стаж", - підкреслила міністерка.

Лазебна заявила, що для фізосіб-підприємців варто зробити накопичувальну систему обов'язковою. Однак сьогодні в депутатському законопроєкті, з яким працює Мінсоцполітики, мова про те, що ФОПи братимуть участь в обов'язковому накопичувальному рівні добровільно.

"Можливо, потрібно було подивитися на досвід інших країн, коли для таких категорій солідарної системи немає, але є обов'язкова накопичувальна. Тому що ми розуміємо, що для ФОПів може бути занадто великим подвійне навантаження. З цими людьми потрібен діалог", - зазначила міністерка.

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