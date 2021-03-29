Пенсіонерку з окупованого Севастополя Довгополу засуджено до 12 років за "держзраду" на користь України, - РосЗМІ

Так званий Севастопольський міський "суд" засудив до 12 років колонії жительку окупованого Криму Галину Довгополу, визнавши її винною нібито в держзраді на користь розвідки Міноборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомило джерело в силових структурах.

"Севастопольський міський суд визнав Довгополу Галину Павлівну винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Державна зрада"). Вироком суду їй призначено 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - сказав співрозмовник агентства.

Вирок законної сили не набув і може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Зі свого боку в суді повідомили, що засуджена за держзраду росіянка Довгопола нібито збирала для України розвіддані про Чорноморський флот.

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