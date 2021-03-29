Ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізується в кращому випадку в кінці травня, - епідеміолог

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізується в кращому випадку в кінці травня

Про це заявила завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна заходить в третю хвилю, як і Європейський регіон у цілому. Захворюваність піде на спад лише тоді, коли ми чітко будемо виконувати всі заходи, необхідні для її стримування", - сказала вона на пресбрифінгу в Києві в понеділок.

"Зараз зробили акцент на вакцинацію, але це не буде вирішальним в боротьбі з пандемією. Тактика, яку вибрали всі держави, це передовсім карантинні заходи. Якщо ми впровадимо їх, і дотримання буде контрольовано, то в кращому випадку в кінці травня ми стабілізуємо ситуацію", - додала Виноград.

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