У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков

У планах президента країни-агресора РФ Володимира Путіна поки немає розмови з президентом України Володимиром Зеленським, але за необхідності контакт може бути оперативно організовано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, за необхідності це дуже швидко може бути організовано", - сказав він.

Так він відреагував на заяву Зеленського на минулому тижні про те, що він має намір переговорити з усіма учасниками "нормандської четвірки".

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