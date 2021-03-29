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У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков

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У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков
У планах президента країни-агресора РФ Володимира Путіна поки немає розмови з президентом України Володимиром Зеленським, але за необхідності контакт може бути оперативно організовано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, за необхідності це дуже швидко може бути організовано", - сказав він.

Так він відреагував на заяву Зеленського на минулому тижні про те, що він має намір переговорити з усіма учасниками "нормандської четвірки".

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков - Цензор.НЕТ 2343
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!! То сенс зустрічатись чи розмовляти і так все відбувається за кремлівським сценарієм !!!)))
  • Sergii Ustim
    И встреча не нужна, агент Ермак постоянно на связи...
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