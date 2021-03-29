В Україні зайнято 59% COVID-ліжок, - заступниця міністра охорони здоров'я Микичак

В Україні зайнято 59% ліжок, призначених для лікування пацієнтів з COVID-19, і ця цифра стрімко збільшується.

Про це 29 березня на пресконференції в Києві повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 29 березня 558 закладів охорони здоров’я, а це фактично всі комунальні некомерційні підприємства, власниками яких є місцеві органи самоврядування, є визначеними для надання допомоги пацієнтам, які хворіють або мають підозру на коронавірусну хворобу. В цих закладах виділено 75 158 ліжок, з яких 64 240 забезпечені подачею кисню. Це централізована подача через кисневі магістралі з відповідним постійним забезпеченням надходження кисню, а також кисневими концентраторами, які можуть переміщатися від ліжка до ліжка. Зайнятість ліжкового фонду в закладах охорони здоров’я загалом в Україні станом на минулу добу становить 59%, це в абсолютних цифрах становить 37,5 тис. Слід звернути увагу на те, що зайнятість ліжок прогресивно збільшується, і ще минулого тижня ми мали 49%", - поінформувала Микичак.

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За її словами, нині простежується зростання захворюваності на COVID-19 майже по всій території України, лише одна область перебуває в жовтій зоні, тобто в більш-менш стабільній ситуації. Найвищий рівень захворюваності та епідеміологічної небезпеки в Києві та Київській області і майже вся Західна Україна. Високий рівень зайнятості COVID-ліжок у Києві - це 84%, в Житомирській області - майже 74%, в Київській - 77%, Львівській - 69%, Миколаївській - 68%.

Микичак наголосила, що серед тих пацієнтів, які хворіють, майже 20% потребують лікування в стаціонарі, частина з них потребують госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

За даними МОЗ, у відділеннях інтенсивної терапії нині 4999 ліжок, з яких зайнято 2850.

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Всього по лікарнях України, за даними, які навела Микичак, 6552 апарати штучної вентиляції легень, зараз 1424 пацієнти перебувають на штучній вентиляції легень.