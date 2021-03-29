У Полтаві готуються посилити карантин через негативну динаміку COVID-19
Про це повідомив на початку апаратної нараді голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Полтавщини.
"Щодо поширення коронавірусної інфекції Полтавська область перебуває у стабільному стані. Однак, щодо деяких населених пунктів, зокрема, у Полтаві, виникає занепокоєння. Скоріш за все, від сьогодні будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє", – повідомив голова облдержадміністрації.
Раніше у Полтавській міськраді повідомляли, що у місті щодня госпіталізують по 30-40 хворих на COVID-19. А виконком міськради прийняв рішення про виділення місць у громадському транспорті для перевезення медичних працівників.
23 березня у Полтаві зафіксували 371 випадок COVID-19, 24 березня – 161, 25 березня – 143, 26 березня – 349, 27 березня – 270, 28 березня – 39. На 29 березня у Полтаві лабораторно підтвердили 60 нових випадків COVID-19. За останню добу жоден пацієнт не одужав, а померла одна людина.
Нагадаємо, з 29 березня, після шкільних весняних канікул, учні 1-4 класів відновили навчання у звичному режимі, а 5-11 класів продовжили навчатись дистанційно.