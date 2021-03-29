Щодо "ПриватБанку" було відкрито 30 тис. проваджень, 20 тис. - вже закрито, 40 з решти 10 тис. - є особливо резонансними, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зазначила, що з 10 тис. відкритих кримінальних проваджень, пов'язаних із "ПриватБанком", 40 є особливо актуальними і резонансними.

"30 тис. - саме стільки всього було кримінальних проваджень, які так чи інакше стосувалися "ПриватБанку". 20 тис. з них уже закриті, 700 з тих, що розслідуються, що стосуються посадових злочинів, 40 - особливо актуальні і резонансні", - повідомила вона в колонці KyivPost, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо" писав про те, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко ввечері 22 лютого і впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину і дочку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях.

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Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

15 березня 2021 року Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку".