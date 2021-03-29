Аксьонов переміг на довиборах у Раду в Донецькій області, - дані ЦВК

На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №50 у Донецькій області переміг мер Добропілля і представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.

Аксьонов набрав 65,46% голосів (19 949).

На другому місці - кандидат від Партії Шарія Валентин Рибін, за нього проголосували 13% (3 963 голосів).

Кандидатка "ЄС", волонтерка і лікарка Юлія Кузьменко, обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, отримала 6,69% ​​голосів.

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За даними ЗМІ, Андрій Аксьонов в 2014 році, як мер селища Новодонецьке, організував там псевдореферендум. У жовтні 2015 був обраний мером Добропілля. ЗМІ повідомляли, що в Аксьонова подвійне громадянство - України та Росії. У травні 2018 року йому повідомили про підозру в службовій підробці (ч.1 ст.366 КК), підробці та використанні документів (ч.4 ст.358 КК), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (чч.2 , 3 ст.191 КК) - заради незаконного відвідування окупованого Криму. У січні 2019-го Аксьонова відправили під нічний домашній арешт на два місяці.

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Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді і тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (втекли до Росії) і російських ГРУшників.