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У третини українських сімей, які отримують соцдопомогу, є працездатні непрацюючі люди: це не може не обурювати, - Лазебна

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У третини українських сімей, які отримують соцдопомогу, є працездатні непрацюючі люди: це не може не обурювати, - Лазебна
Українці, що працюють у "тіньовому" секторі економіки, отримують допомогу за рахунок інших платників податків, і це "не може не обурювати", заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Частина працездатних українців отримують від держави допомогу як малозабезпечені. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила агентству "РБК-Україна" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Постійно аналізуючи програму допомоги малозабезпеченим, я бачу там третину сімей, до складу яких входять працездатні непрацюючі люди, які часто працюють у "тіньовому" секторі і при цьому отримують допомогу за рахунок інших платників податків. Це порушує принцип адресності і не може не обурювати суспільство", - сказала вона.

Міністерка вважає, що "треба давати вудку, а не рибу, стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення".

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"Коли я дивлюся дані щодо зареєстрованого безробіття, то бачу, що нам потрібно відновлювати активні програми зайнятості і сприяти працевлаштуванню людей, особливо малоконкурентних, на ринку праці", - зазначила Лазебна.

За її даними, в 2020 році в країні було працевлаштовано 3,9 млн українців, а трудові відносини припинили 4,06 млн.

"Працевлаштовано на 101,5 тисячі менше, ніж звільнено - це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа. Але треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості", - пояснила Лазебна.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5600
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Сахар с гречкой подорожали в два раза. Но мудрый нарид стал абсолютно равнодушен к ценам.
  • Vika Lysenko
    А курточка министра здравоохренения за 650 000 вас не возмущает ? 🙈🤮Хуже не будет ? Жрите 🐑🐏 73%, любители погорелого шапито 🤢🎪🤡 95 !
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