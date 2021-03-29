Слова Байдена про "Путіна-вбивцю" дуже важливі для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак сказав, що згоден з висловлюванням президента США Джо Байдена, що президент РФ Володимир Путін - убивця.

Про це він заявив в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

Інтерв'юер запитала: Хомчак теж ствердно відповів би на запитання, чи є Путін убивцею?

"Звісно. (Як може відповісти) головнокомандувач Збройних сил України, який пройшов цю війну з першого дня і безпосередньо воював із підрозділами і частинами збройних сил Російської Федерації? Невже в когось може бути сумнів і запитання? Звісно, мені дуже імпонує, що президент Америки сьогодні може сказати і говорить те, що він говорить. Як правило, президенти дипломатичніше виступають. А тут президент Америки чітко, зрозуміло, своїми словами дав оцінку", – сказав Хомчак.



Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, було дуже важливо почути таке висловлювання президента США.



За його словами, мета Путіна в Україні – щоб вона залишилася у сфері його впливу.

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"Щойно Україна скаже, що вона не хоче жити за європейськими стандартами, що Україна не хоче бути членом НАТО, що вона хоче жити так, як вона жила 30 років тому і 24 роки до війни, яка в нас зараз триває, – я думаю, відразу все змінюватиметься. Але я впевнений, що народ України вже не хоче так жити. Людина завжди хоче жити краще. Щойно він спробував, що можна жити інакше, то вже повернути його до попереднього стану складно" , – сказав Хомчак.

17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на запитання, чи вважає він, що Путін - "убивця". Під час інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.

Наступного дня під час зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.

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