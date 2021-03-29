"Інтерпайп" Пінчука викупив всю електроенергію державної "Укргідроенерго" зі знижкою 18%

Компанія "Дніпросталь-Енерго" (входить до структури "Інтерпайп" Віктора Пінчука) стала єдиним покупцем електроенергії державної компанії "Укргідроенерго" на аукціоні 25 березня, купивши її зі знижкою 18 % до стартової ціни.

Про це свідчать результати аукціону, оприлюднені на сайті "Української енергетичної біржі". "Дніпросталь-Енерго" придбала 9,6 млн кВт годин з поставкою у квітні за ціною 1,4 грн/кВт.год. Це на 17,8% нижче за стартову ціну, встановлену державною компанією. (1,7 грн / кВт.год). Компанія олігарха Пінчука отримала електроенергію за ціною на 5% нижче, ніж біржова вартість електроенергії на ринку "на добу вперед" у день аукціону.

Нагадаємо, "Дніпросталь-Енерго" в січні 2021 року стала основним імпортером електроенергії з Білоруської АЕС. На тлі громадської критики закупівель струму в Росії та Білорусі, компанія призупинила закупівлі, однак у квітні знову отримала доступ до міждержавних мереж для поставок з БілАЕС в Україні. "Дніпросталь-Енерго" входить до структури корпорації "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука і займається поставками електричної енергії на підприємства групи.