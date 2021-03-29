Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський

Поставка вакцин від COVID-19 і можливість введення "паспортів вакцинації" обговорили на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – наголосив Президент.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно.

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