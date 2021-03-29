Новини

Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський

2 43381
Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський
Поставка вакцин від COVID-19 і можливість введення "паспортів вакцинації" обговорили на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – наголосив Президент.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 360 тис. українців записалися в чергу на вакцинацію від COVID-19, - МОЗ

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Стрелок
    1. просрать договоры с производителями вакцин в 2020 закатывая бабло в пиар на "крадивництве"
    2. свистеть в уши своим зеленожопым овцам про "украинскую вакцину" которая вот вот...
    3. обманывать население целой страны про поставки вакцины постоянно откладывая их пытаясь договориться об откатах
    4. купить куртку "доктору-жизнь" попутно продолжая рассказывать фейки про "доктора-смерть"
    5. неожиданно начать прокачивать тему вакцинации за свой счет в частных клиниках

    "дайте ему 100 дней"
    уроды
  • Стрелок
    наш "рейган"
    Необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 679
  • Стрелок
    сколько там просрали на дороги которые сошли вместе со снегом?

    Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2428
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини